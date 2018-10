Il settore servizi per la finanza in territorio positivo (+1,18%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 84.544,51, in crescita di 1.003,58 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in tono cautamente positivo a quota 457,18, dopo aver avviato la seduta a 453,91.Tra i titoli del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,15%.Svettache segna un importante progresso del 2,13%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,25%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,45%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,92%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,71%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,17%.Vola, con una marcata risalita del 2,00%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,44%.