L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+1,18%), seduta effervescente per Tiscali

comparto tecnologico a Milano

EURO STOXX Technology

FTSE Italia Technology

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

Tiscali

Eurotech

Cad It

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 61.595,25, in crescita di 727,99 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 522,62, dopo aver avviato la seduta a 522,05.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, scambia in profit, che lievita dell'1,32%.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,48%.Effervescente, con un progresso del 4,37%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,59%.