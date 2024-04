L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+4,22%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio dell', con un guadagno di 5.896,71 punti, archiviando la giornata a quota 145.528,94.L'intanto guadagna 11,94 punti, dopo un incipit a quota 1.064,89.Nel, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 5,30%.Tra le medie imprese quotate sul, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,47%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 7,60%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,87%.