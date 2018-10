Processo Menarini, comincia a Firenze il giudizio in Corte di Appello per Lucia e Alberto Giovanni Aleotti

(Teleborsa) - Il cosiddetto, dal nome della storica industria farmaceutica,. Il dibattimento di "secondo grado", che vede come. I Giudici avevano ritenuto Lucia responsabile di reati di riciclaggio e corruzione, mentre il fratello Alberto Giovanni Aleotti era stato condannato solo per il reato di riciclaggio.Contro la sentenza di condanna emessa il 9 settembre 2016,i, nonché il P.M. per la mancata affermazione di sussistenza della truffa quale reato presupposto del riciclaggio.Inizialmente era stato, per avere, mediante interposizione di, gonfiato i prezzi di acquisto dei principi attivi e, conseguentemente, ottenuto dal Ministero un prezzo di vendita dei farmaci sensibilmente più alto del dovuto.Il Tribunale di Firenze, dopo un dibattimento durato oltre due anni,, con applicazione altresì della confisca della totalità delle somme oggetto di rimpatrio in virtù degli scudi fiscali disposti nel 2003 e 2009.Il Cavalier Aleotti aveva, infatti,i.A seguito di ciò,, dopo il lungo dibattimento,usufruendo appunto degli scudi fiscali del 2003 e del 2009.che asseriscono di avere all’epoca subito in conseguenza del prezzo "gonfiato" dei farmaci "corpo del reato". , non avendo ancora ottenuto dai magistrati la necessaria autorizzazione a ricorrere a strumenti digitali , si era presentato di venerdì in Tribunale, assistito dal suo staff,Il processo in Corte di Appello si preannuncia "complesso",Successive udienze sono state già fissate per il 10, 17, 24 e 31 ottobre, nonché per il 7 e 14 novembre 2018.Nel frattempo,. Il nuovo Presidente è uno svizzero di 61 anni,. I programmi di ricerca sono sviluppati dai centri di Firenze, Pisa, Pomezia, Barcellona e Berlino e riguardano essenzialmente le patologie cardiovascolari, l'oncologia e l'area dolore-infiammazione-asma con lo studio di antagonisti recettoriali.Dal 1986 Menarini