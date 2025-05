Bibbiano, AIGA: "Inaccettabile colpire il diritto di difesa degli avvocati"

(Teleborsa) - L’esprime piena solidarietà nei confronti dei colleghi, destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini per calunnia da parte della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, per aver esercitato il proprio mandato difensivo.Unanalogo si era già verificato nei mesi scorsi presso la, dove altri Colleghi furono oggetto della trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e alla Procura da parte del Procuratore Generale, per aver sollevato eccezioni di nullità.In questo caso, laha ritenuto di procedere pernei confronti dei colleghi, in relazione a una formale e legittima eccezione sollevata in udienza circa una possibile incompatibilità a testimoniare delle consulenti tecniche del Pubblico Ministero, coinvolte in atti d’indagine precedenti alla loro nomina ufficiale.La, peraltro coincidente con le discussioni difensive, e riferita a una questione processuale avvenuta lo scorso luglio, solleva interrogativi sulla tempistica e le modalità dell’iniziativa."Esprimiamo seria preoccupazione – afferma il Presidente dell’AIGA, avvocato– per quanto accaduto non solo a Reggio Emilia, ma anche in precedenti occasioni. È fondamentale tutelare il pieno e sereno esercizio del diritto di difesa, che rappresenta un principio costituzionale e un cardine irrinunciabile del giusto processo. Ribadiamo con forza – conclude Foglieni – la necessità che l’Avvocato possa svolgere il proprio ruolo con autonomia, libertà e indipendenza, senza pressioni o condizionamenti che possano minarne la funzione e, di conseguenza, l’intera amministrazione della Giustizia".