Dazi, Casa Bianca presenta appello, Trump: "È un golpe"

(Teleborsa) - Immediata la reazione della Casa Bianca alladi bloccare i dazi. L'amministrazione americana denuncia un "golpe" da parte di "giudici attivisti" e annuncia la volontà di usare ogni strumento a disposizione, inclusa un'eventuale escalation fino alla Corte Suprema. La sentenza riguarda le tariffe globali e quelle specifiche contro Canada, Messico e Cina, motivate dall'immigrazione e dalla crisi del fentanyl.provenienti da diverse nomine politiche (da Reagan,da Obama eda Trump), hanno deliberato che il presidente non possiede l'autorità legale per imporre tali dazi secondo, mai utilizzato per il commercio internazionale. Tali tariffe, annunciate in pompa magna il 2 aprile come "liberazione economica", colpivano con aliquote del 25% Canada e Messico per l'immigrazione e del 20% la Cina per la questione fentanyl.mantenendo però in vigore i dazi su acciaio, alluminio e automobili, poiché giustificati dalla Section 232 del Trade Act, che consente restrizioni per proteggere la sicurezza nazionale.chiedendo una sospensione immediata della sentenza. In caso di ritardi nella decisione della corte d'appello, la Casa Bianca minaccia di rivolgersi direttamente alla Corte Suprema. Nel commentare la sentenza, l'amministrazione ha definito "chiaramente errata" la decisione della corte, criticando ciò che viene percepito come un abuso di potere giudiziario.Nel frattempo,, hanno tentato di minimizzare il contraccolpo mediatico e politico, assicurando che Trump dispone di diverse soluzioni per proseguire con la sua strategia commerciale. Tra queste emerge la possibilità di reimporre le tariffe tramite lo stesso Trade Act oppure continuare ad aggirare il Congresso, storicamente responsabile delle politiche commerciali.Sul fronte estero, i principali partner commerciali degli Stati Uniti osservano attentamente questo sviluppo. Laha immediatamente richiesto l'eliminazione di tutti i "dazi unilaterali impropri", mentree altre economie stanno riconsiderando le loro posizioni con una maggiore cautela, consapevoli delle difficoltà in cui versa la Casa Bianca.Anche istanno seguendo con apprensione la situazione: pur interpretandola come un passo falso per Trump, non appaiono convinti che ciò sancisca la fine della guerra commerciale. Rimane alta l'incertezza legata alle potenziali reazioni dell'amministrazione e ai tempi della giustizia americana, alimentando un clima di attesa che coinvolge investitori e partner economici globali.