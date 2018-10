FinecoBank, raccolta in crescita a settembre

FinecoBank

(Teleborsa) - Settembre in crescita per. Laè stata pari a 329 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.Laè stata pari a 76 milioni di euro, quellaa -74 milioni e quella€ 326 milioni. Laè stata pari a 199 milioni., il 15% in più rispetto all'analogo periodo del 20170 "con un mix coerente con una più complessa situazione di mercato rispetto allo scorso anno", come spiega la società in una nota. Laha raggiunto 1,934 miliardi di euro,si è attestata a 1,251 miliardi mentre laè stata pari a 1,595 miliardi.Ilè pari a 70,861 miliardi di euro (il 5% in più rispetto a dicembre 2017 e l'8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno).