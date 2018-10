MPS vende controllata belga per 42 milioni

MPS

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena () ha raggiunto un accordo con una società partecipata da fondi gestiti da Warburg Pincus per la vendita di Banca Monte Paschi Belgio (BMPB), la controllata belga con asset totali di 1,5 miliardi di euro, prestiti alla clientela per 0,8 miliardi di euro, raccolta diretta pari a 1 miliardo di euro e patrimonio netto di 110 milioni di euro al 31 dicembre 2017.L’accordo rientra tra gli impegni presi con la Commissione Europea nell’ambito del Piano di Ristrutturazione 2017/2021 ed è un'altra importante tappa nel percorso di rilancio del Gruppo Monte Paschi.Il prezzo di vendita è stato fissato in 42 milioni di euro, soggetto ad un meccanismo di aggiustamento prezzo.L’impatto sul CET1 di MPS non è significativo ed è già stato incluso nelle proiezioni del Piano di Ristrutturazione.