Fico fa le prove di pace: "Moscovici presto in Italia, dialogo possibile su manovra"

(Teleborsa) - Meno dil'ennesimodel commissario europeo agli affari economici,che senza giri di parole aveva definito"nemici della democrazia". Oggi a distendere gli animi, tentando di percorrere la via più conciliante del dialogo, ci provavolato aper una due giorni di incontri istituzionali.- "L’incontro con il commissarioè stato senza dubbio costruttivo, c’è l’esigenza di abbassare i toni, tutti, ed entrare nella politica perchè nella politica ci sono margini di dialogo. Il commissario Moscovici sarà tra poco in Italia e si continuerà il dialogo.Lo ha detto il presidente della Camera, a margine dell'incontro con il commissario europeo,– ha assicurato Fico –ma al centro ci sono i lavori che si faranno con la manovra e con la Commissione:non c’è nessun motivo della Commissione di andare contro qualcosa o qualcuno, bisogna elaborare insieme la strada migliore sulla manovra. Il dialogo è appena iniziato".Proprio nella giornata di ieri, la terza carica dello Stato aveva anticipato su Twitter che avrebbe incontrato "le istituzioni europee per portare la voce del nostro Paese: per questo sarò a Bruxellese a partire dalle politiche di austerità, e se ritorna a lavorare su visione e prospettive puntando sulla solidarietà, sulla condivisione, sui diritti e lo stato di diritto,