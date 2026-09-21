Unicredit, Orcel: su Commerzbank progressi sostanziali, avanti nel dialogo

(Teleborsa) - Unicredit conferma l'impegno sul dossier Commerzbank . "Vediamo opportunità rilevanti e i progressi sostanziali compiuti negli ultimi mesi in relazione a Commerzbank ne rappresentano un esempio concreto. Per i nostri azionisti, la logica rimane quella che abbiamo illustrato sin dall'inizio: una crescita più forte e sostenibile degli utili e rendimenti coerenti con tale crescita". Lo ha detto l'AD di UniCredit, Andrea Orcel, nel suo intervento all'assemblea straordinaria che ha dato il via libera alle modifiche statutaria.



Per Orcel, "un settore bancario europeo più forte e integrato non è soltanto auspicabile, ma rappresenta una necessità per la competitività del nostro continente". "Unicredit si trova in una posizione unica per cogliere tali opportunità e il nostro continuo impegno verso Commerzbank rappresenta una manifestazione concreta di questa convinzione", ha aggiunto il top manager.

"Nei prossimi mesi continueremo a canalizzare questa ambizione in un dialogo rigoroso e costruttivo con tutte le parti interessate, con l'obiettivo di conseguire il miglior risultato possibile".



Orcel ha inoltre ribadito il focus del gruppo "sulla creazione di valore sostenibile per i nostri azionisti attraverso una crescita superiore, rendimenti competitivi e distribuzioni attrattive". L'approccio, ha spiegato l'AD di Piazza Gae Aulenti, resta quello di valutare ogni iniziativa sulla base del valore generato "per gli azionisti, per i clienti, per i dipendenti e per le comunità e le economie che serviamo".

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