Verso la Manovra con tante incognite, DPFP tra rigore e crescita

(Teleborsa) - In un mare di incertezze, quel che è certo che è sarà una manovra difficile, su cui peserà inevitabilmente uno scenario complesso a causa delle tensioni internazionali che si riflettono sui prezzi dei beni energetici e alimentano le pressioni inflazionistiche.
E proprio in vista del varo della prossima Legge di Bilancio
- l'ultima prima della tornata elettorale - arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato oggi alle 18, il Documento programmatico di bilancio (Dpfp) e la "relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.
243", cioè la relazione sullo scostamento di bilancio. Lo si legge nell'ordine del giorno del Cdm, che esaminerà anche, tra le altre cose, un decreto legge ambiente, con "disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione di problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche" e un ddl costituzionale per l'adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.Verso la Manovra, Dpfp tra rigore e crescita
"Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e come è noto,
avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno",
aveva detto in mattinata il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani
all'evento 'Città del futuro 2030-2050', parlando della manovra. "
Dovremmo presentare a Bruxelles una serie di proposte e, una volta approvate, potremo essere operativi", aveva aggiunto.Scostamento di bilancio da 7 miliardi
"Mi auguro che a Francoforte si mettano una mano sulla coscienza e si rendano conto che l'inflazione che c'è oggi è un'inflazione esogena, non endogena
. Aumentare il costo del denaro non farebbe che peggiorare la situazione, proprio perché non è un'inflazione provocata da noi. Quindi mi auguro che non ci sia un incremento dei tassi", ha sottolineato ancora il Ministro. "Anche se, ripeto, in Italia le cose vanno meglio che altrove e anche le agenzie di rating stanno correggendo. Fitch ha corretto in positivo le prospettive per il nostro Paese".
Roma in pressing su Bruxelles, riflettori su prossima riunione Ecofin
E, in vista del CdM di oggi, nella giornata di ieri si è svolta a Palazzo Chigi una riunione della maggioranza. Al centro della discussione, in particolare, la richiesta dell’Italia alla Commissione europea di riconoscere l’impatto delle spese aggiuntive determinate dall’aumento dell’inflazione e il tema del caro energia da tempo all’attenzione del governo.
L’obiettivo prioritario per l’esecutivo è contenere l’impatto dell’aumento dei costi su famiglie e imprese, sostenendo al contempo la competitività del sistema produttivo. Una richiesta che arriva all'indomani della visita di Stato in Repubblica Ceca e dell'asse Roma-Praga.
"Le speranze di una rapida risoluzione della crisi in Medio Oriente sono state deluse e i mercati energetici rimangono estremamente tesi", ha scritto Meloni nella lettera indirizzata alla Presidente UE Ursula von der Leyen, chiedendo di considerare la possibilità di concedere un extragettito in vista della prossima
Legge di bilancio e di sottoporre questa "questione urgente" alla prossima riunione dell'ECOFIN, in programma il 9 ottobre.
Bozza: 8 miliardi in meno per la Difesa
Intanto, secondo quanto scrive il Corriere della Sera -
la bozza uscita dal vertice sarebbe questa: tutto uguale per il prossimo anno (0,3% per la difesa e 0,3% per l'energia) e uno scostamento dello 0,3% per la difesa e dello 0,3% per l'energia nel 2028. In termini assoluti, quindi, l'Italia chiederà flessibilità per 28 miliardi, anziché 36.
Per la difesa, 8 miliardi in meno.