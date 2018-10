Salvini insieme a Le Pen fanno fronte unico: "Juncker e Moscovici nemici dell' Ue"

(Teleborsa) - "Se volessi pensare male direi che dietro lo spread di questi giorni c'è una manovra di speculatori alla Soros che puntano al fallimento di un Paese per comprare le aziende sane rimaste, a prezzi di saldo. A nome del Governo dico che non toneremo indietro.". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Interno,a un convegno dell'Ugl "Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni", alla presenza di, leader del Rassemblement National franceseI due insieme sono stati molto criticati da, commissario Ue agli Affari economici, che all'Italia e alle forze populiste d'Europa ha lanciato il suo j'accuse: tutti questi leader di estrema destra sono per me i nemici delle democrazie aperte "A maggio riusciremo ad arrivare a un'Unione che parta da nuovi valori contro la mondializzazione. E' una lotta che portiamo avanti con Matteo Salvini, convinti della necessità di un'alternanza in Europa", ha dichiarato la signora della destra francese. "L'Ue ha calpestato i valori della solidarietà: ora siamo in un momento storico".."Condivido con Le Pen valori, principi, coerenza orgoglio. A fine maggio avremo la rivoluzione del buon senso.Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione. Siamo contro i nemici dell'Europa che sono Juncker e Moscovici, chiusi nel bunker di Bruxelles".