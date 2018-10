Crollo Ponte Morandi, Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie

(Teleborsa) -che, nelle ore immediatamente successive al crollo del Ponte Morandi per alcuni giorni. Questo a seguito delle disposizioni di sicurezza emesse dalle forze dell'ordine.. Eventuali casi di. Gli interessati potranno rivolgersi ai due Punti di Ascolto di, attivi presso la scuola Caffaro di via Gaz e presso il Centro Civico Buranello, per presentare la richiesta e ricevere le informazioni utili.Questo nuovo contributo risponde ad una richiesta dei cittadini, di cui si era fatto portatore il, raccolta da Autostrade per l'Italia e si aggiunge ai circa 850 contributi erogati finora dalla società a beneficio di chi ha dovuto abbandonare stabilmente la propria abitazione, per rimborsare le rate dei mutui degli sfollati, per il supporto agli studenti per l'acquisto dei libri, per sostenere gli artigiani e i commercianti della Zona Rossa e Zona Arancione.