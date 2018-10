Pace fiscale, nella Manovra tre scaglioni in base al reddito

(Teleborsa) - A poche ore dal via al Consiglio dei Ministri per l'approvazione della Manovra di bilancio, previsto per il pomeriggio della giornata odierna,, oggetto digiallo-verde, anche perché sulla base della scelta che sarà effettuata si misureranno le coperture della finanziaria.Ilcontinua adla presenza nella Manovra di qualsiasi tipo di, preferendo appunto parlare di "pace fiscale" ed escludendo dal computo interesse e sanzioni, mentre laanche sull'ammontare del debito eper raggiungere un'intesa con gli alleati pentastellati per soddisfare le promesse fatte al suo elettorato.Compromesso non facile, ma nelle ultime ore si è fatta largo la proposta di unacon percentuali alin base al reddito ed alla posizione patrimoniale del contribuente. La proposta arriva, nello specifico, dal sottosegretario alle Infrastrutture, esponente del Carroccio, il quale però precisa cheSecondo Siri in tal modo, oltre a liberare i cittadini da cartelle esattoriali eccessivamente gravose, si "libererebbe anche lo Stato da quei debiti che sono un po' come gli NPL (crediti deteriorati) delle banche, non c'è modo di poterli riscuotere"., ma solo verso un aiuto a chi non ha potuto materialmente pagare - ha aggiunto il sottosegretario - e. Ma lo spazio di negoziazione in seno alla maggioranza è ancora molto ampio. E la giornata si preannuncia bollente:(Draft budgetary plan), con precisa indicazione delle misure e la loro quantificazione.