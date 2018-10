Goldman Sachs, nel terzo trimestre utili che battono le attese

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Utili sopra le attese per. Il colosso bancario statunitense nel terzo trimestre ha riportato. L'utile per azione (EPS) è. I ricavi si attestano a 8,65 miliardi."Abbiamo conseguito solidi risultati nel terzo trimestre grazie ai contributi del nostro franchising e di clienti diversificati. L'utile per azione da inizio anno è il più alto mai raggiunto nella nostra storia". E' stato questo il commento didi Goldman Sachs. Alla borsa di New York il titolo sale dell'1,08%