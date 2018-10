Manovra, Bruxelles bacchetta l'Italia: deviazione senza precedenti

(Teleborsa) -. In una lettera inviata al ministro dell'Economia,, laha mosso rilievi sulla Manovra , spiegando che il progetto di bilancio notificato dall'Italia presenta "una deviazione senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e di crescita". Bruxelles parla di una "",, in modo da poter formulare una valutazione definitiva.. Durante la conferenza stampa congiunta con il commissario Ue agli affari economici,, il titolare del Dicastero di via xx settembre ha dichiarato: con la Commissione europea "oggi si apre un dialogo costruttivo partendo da valutazioni diverse della nostra politica economica.. Credo che dialogo costruttivo non sono parole vuote ma indicazioni precise di quello che vogliamo fare".