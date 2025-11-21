Manovra, Meloni: "Obiettivo rafforzare tessuto produttivo Nazione, aiutare fragili e ceto medio"

(Teleborsa) - "Rafforzare il tessuto produttivo della Nazione, difendere l'economia reale, creare le condizioni per la crescita, aiutare i più fragili e ridare ossigeno al ceto medio. Questi sono i nostri obiettivi, e so che sono anche i vostri. Di chi ha a cuore questa Nazione e lavora ogni giorno con un solo grande scopo: rendere l'Italia sempre più forte, giusta e competitiva". È quanto ha affermato larivolgendosi ain un messaggio ala Milano."La manovra economica per il 2026 – ha sottolineato– si inserisce nel solco di quelle precedenti, e aggiunge ulteriori tasselli al nostro lavoro, sia sul fronte della tutela del potere d'acquisto degli italiani che del sostegno alle imprese che investono in Italia e che creano occupazione e ricchezza sul nostro territorio. Abbiamo scelto, per questo, di dare continuità a misure che hanno funzionato molto bene, come ilo laper le nuove assunzioni, e di ripristinare strumenti che sono molto apprezzati dal tessuto produttivo. Mi riferisco, in particolare, alla reintroduzione del, con uno stanziamento di quattro miliardi di euro. È un intervento che prevede, ai fini dell'ammortamento, una maggiorazione del costo di acquisizione di beni che arriva fino al 180% in caso di investimenti volti a innovare tecnologicamente le imprese e che sale fino al 220% per quelli necessari ad accompagnarle nel percorso di transizione ecologica".