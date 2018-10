Confindustria, Vincenzo Boccia: "L'aeroporto di Bergamo è simbolo di eccellenza"

(Teleborsa) -. Lo ha detto il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo all'Assemblea territoriale di Bergamo della Associazione degli industriali che si è tenuta in uno degli hangar dello scalo aereo di Orio al Serio. Questo è determinante anche nel confronto serrato con il Governo , occorre non chiudere ma aprire i cantieri, dal dibattito della Lione Torino alla TAP al Terzo Valico, infrastrutture determinanti sia per la competitività del Paese che per avere l'idea di un'Italia centrale tra Europa e mediterraneo e non periferia d'Europa".. Lo stesso Governo indica nella crescita il pilastro di sostenibilità della manovra e noi aggiungiamo di credibilità del Governo stesso. Su questo occorre aprire un confronto sul futuro per evitare errori che ci facciano arretrare anzichè andare avanti".