Manutenzione strade, Toninelli: a lavoro per 1,5 miliardi a Province e Città metropolitane in Legge Bilancio

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, rispedisce al mittente le accuse formulate dal Presidente dell'Unione delle province italiane,, riguardo alle segnalazioni di criticità sulle infrastrutture da parte degli enti territoriali di fronte alle quali il ministro sarebbe rimasto in silenzio."Non è assolutamente vero: il Governo sta lavorando, e non certo da oggi, per inserire in legge di Bilancio un consistente stanziamento per la manutenzione straordinaria da parte di Province e Città metropolitane di ponti e viadotti di propria competenza - assicura Toninelli - .Variati, prima di fare affermazioni azzardate e non veritiere, avrebbe fatto meglio a verificare le fantomatiche “bozze” di legge di Bilancio di cui parla con il mio Ministero. Avrebbe così scoperto che, a differenza di quanto va dicendo,, proprio per rispondere alle tantissime segnalazioni di criticità su ponti e cavalcavia che ci sono arrivate dagli enti locali subito dopo la tragedia di Genova"."Queste nuove risorse – conclude il Ministro - serviranno a Province e Città metropolitane per la manutenzione straordinaria dei ponti e dei viadotti di loro competenza, segnalati come critici. I fondi saranno ripartiti in base all'incidenza percentuale di ponti e viadotti in gestione agli enti, nonché sul livello di degrado di questi ultimi".