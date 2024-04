Reway Group sale in anticipo al 100% di Gema grazie a finanziamento bancario

Reway Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario.L'operazione, avvenutain data 19 marzo 2024, consente di accelerare ulteriormente il processo di crescita del Gruppo nel settore della manutenzione ferroviaria, si legge in una nota."L'esercizio dell'opzione Call per il restante 30% di Gema, avvenuto in anticipo rispetto a quanto avevamo previsto, ci consente di controllare al 100% una società di riferimento nel proprio settore, finanziariamente solida, priva di debiti bancari e che ha sempre supportato il proprio business con risorse proprie - ha commentato l'- Il consolidamento integrale di Gema avrà ricadute positive sulle performance economiche del nostro gruppo, considerata la sua elevata marginalità e l'operatività in un settore, quello della manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ferroviarie, che presenta significative opportunità di sviluppo derivanti dagli ingenti investimenti programmati nel nostro Paese".L'esercizio dell'Opzione Call è avvenuto attraverso il ricorso a undel valore complessivo di(che verranno utilizzati per 26,2 milioni di euro a titolo di prezzo per l'acquisto del 30% di Gema e per la parte restante per i costi di transazione, ovvero riferiti a spese legali e commissioni bancarie).Il finanziamento è erogato in parti uguali (circa 9 milioni di euro) da ciascuna delleche avevano sostenuto l'acquisizione del 70% di Gema (Italia - in qualità di banca agente, BNL).Previsto il rdi Gema e, a breve, l'individuazione di un nuovo management team.