Manovra, su "quota 100" al vaglio provvedimento ad hoc

(Teleborsa) -, come previsto per il reddito di cittadinanza . Secondo quanto riferito da fonti interne alla maggioranza,per l'anticipo della pensione che supera la Legge Fornero. Nella Legge di Bilancio rimarrebbe invece il Fondo specifico, che è di 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi dal 2020.circolata nelle bozze, e non è escluso che il provvedimento che le riguarda possa essere inserito in manovra durante l'iter parlamentare.