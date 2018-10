Mediaset, Simon Fiduciaria impugna due delibere di assemblea 2018

Mediaset

(Teleborsa) -ha ricevuto per iniziativa di Simon Fiduciaria, un atto di citazione relativo all'assemblea degli azionisti Mediaset svolta il 27 giugno 2018 con il quale si richiedono al Tribunale di Milano azioni in via cautelare e nel merito.In via cautelare – spiega una nota - previa fissazione di apposita udienza per la convocazione delle parti ex art. 669 sexies c.p.c., “si chiede di sospendere l'esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea ordinaria dei soci di Mediaset in data 27 giugno 2018 sui punti C.4 (Proposta di istituzione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio-lungo termine; deliberazioni inerenti) e F.10 (Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di "Stock Option" e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio-lungo termine basati su azioni; deliberazioni inerenti) dell'ordine del giorno”.Nel merito – continua la nota -: di annullare le delibere assunte dall'assemblea ordinaria dei soci di Mediaset in data 27 giugno 2018 sui punti C.4 e F.10 dell'ordine del giorno; di accertare e dichiarare il diritto di Simon Fiduciaria a partecipare, con pienezza di diritti amministrativi, alle assemblee, ordinarie e straordinarie, dei soci di Mediaset nonché a esercitare tutti i diritti amministrativi inerenti le azioni di Mediaset di cui essa è intestataria.Non sono invece state oggetto di impugnativa le altre deliberazioni inerenti il punto A (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017), B (Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998), D (Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione) ed E (Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso della Società di Revisione).