(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria dei Soci diha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando di destinare l’utile 2023 come segue: 1.012.255,53 euro a riserva legale; 8.607.208,20 euro a riserva non distribuibile; 10.625.646,84 euro a riserva straordinaria.L’Assemblea ha anche preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale per l’esercizio 2023 e della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria del 2023.