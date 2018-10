Italia, burocrazia e carico fiscale zavorrano le imprese

(Teleborsa) - In Italia. Lo evidenzia un report Censis-Confcooperative dall'iconico titolo "La competitività tradita. La rana salta con le zampe legate". A proposito dellaper, impiegando oltre 238 ore (pari a sei settimane di lavoro).per ciò che riguarda il pagamento deipari nel 2017 a 57 miliardi di cui 27,6 in ritardo, saldati in media in 104 giorni.che nel periodo 1995-2017degli altri Paesi europei.(imposte sul reddito da lavoro e contributi sociali del datore di lavoro e del lavoratore),, superiore del 12% alla media dei paesiche si attesta al 35,92%.