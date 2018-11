Giù l'indice dei titoli bancari in Italia (-1,73%), in forte calo BPER

comparto bancario a Piazza Affari

Banca Profilo

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'Ilha aperto a 8.312,89 in diminuzione di 143,78 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 99,5, dopo aver avviato la seduta a 99,84.Tra i titoli del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,07%.Tra i titoli adell'indice bancario, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,43%.Tra ledi Milano, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.