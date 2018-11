M5S, per i risparmiatori fondo da un miliardo e mezzo di euro

(Teleborsa) -, ribadisce il vicepremierannunciando un, per raccontare per filo e per segno in che maniera potranno riavere i soldi che hanno perso per colpa del cinismo del vecchio governo. Potranno accusarci di tutto, ma non del fatto che fuggiamo di fronte a chi chiede di parlare con noi. Le porte sono sempre aperte per tutti i cittadini - rimarca il leader pentastellato - , soprattutto per quelli che sono stati massacrati in questi anni. Abbiamo promesso di essere al vostro fianco e lo faremo fino in fondo"., 15 volte superiore rispetto ai 100 milioni in 4 anni previsti dal Governo Gentiloni. "Assicuro l'impegno che abbiamo preso: 1 miliardo e mezzo per risarcire quelle persone. Se i criteri di risarcimento a quelle persone vogliamo allargarli ulteriormente, li possiamo allargare. Noi siamo sempre stati dalla vostra parte, ma ora c'è chi gioca a metterci gli uni contro gli altri avvelenando i pozzi. Non mi presto a questo giochino dei giornali", ha apostrofato il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro.