Snam acquista azioni proprie

Snam

(Teleborsa) -, in seguito a quanto comunicato precedentemente in merito alla ripresa dello share buy-back, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile, ha comunicato di aver, tra il 26 ottobre e il 2 novembre,al prezzo medio unitario di 3,6368 euro, per un controvalore complessivo di 11.361.698,17 euro.Dall'inizio del programma la società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale ha acquistato 62.228.772 azioni proprie (pari al 1,79% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 225.920.134,22 euro.A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 4 novembre 2018 Snam detiene 153.151.397 azioni proprie, pari al 4,41% del capitale sociale.