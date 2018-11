Prescrizione, vertice M5S per trovare un'intesa con la Lega

(Teleborsa) - Questa sera, martedì 6 novembre 2018, si terrà unper sciogliere il nodo prescrizione , che nelle ultime ore sta tenendo in tensione il Governo . Alla riunione parteciperanno molto probabilmente il vicepremier, di rientro dal viaggio in Cina, i ministri pentastellati e i capigruppo al Senato e alla Camera del Movimento.Al centro dell'incontro la volontà di trovare un accordo con la Lega, apparentemente contraria alla riforma. Getta acqua sul fuoco il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,(Lega), spiegando che "come spesso accade bisogna incontrarsi e discutere. Quando torna Salvini dal Ghana e Di Maio dalla Cina può darsi che si incontreranno e che troveranno una soluzione", ha aggiunto Giorgetti.IntantoAgguerriti i penalisti, riservandosi in caso di ritiro dell'emendamento "le iniziative e le risposte più dure in difesa del diritto costituzionale dei cittadini alla ragionevole durata del processo".