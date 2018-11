Anima Holding, raccolta da inizio positiva per 0,8 miliardi

Anima

(Teleborsa) - La raccolta netta del Grupponel mese di ottobre 2018 è stata negativa per 73 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 0,8 miliardi di euro.Il totale dellea fine mese è pari a circa 101,2 miliardi di euro, in aumento di circa il 34% rispetto al dato di fine ottobre 2017."Il mese di ottobre ha visto una prima parte decisamente positiva e in linea con il trend dei mesi estivi e una seconda parte nella quale la componente retail ha segnato un rallentamento dei flussi riconducibile ad uno; sul dato complessivo tuttavia ha inciso in modo determinante la scadenza di un prodotto assicurativo per circa 200 milioni negli ultimi giorni del mese" - ha commentato