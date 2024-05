Tonica Piazza Affari. Vola Amplifon

Amplifon

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, orfana di Londra, rimasta chiusa. Sul listino milanese, si mette in lucegrazie ai risultati trimestrali . Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,61%.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,96%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,68%), raggiunge 78,64 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,97%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,06%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 36.200 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 6/05/2024 è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in calo del 33,31%, rispetto ai 3,07 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,60%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,98%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,92%.Buona performance per, che cresce del 2,30%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,48%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,79%.Tra i(+5,39%),(+3,19%),(+3,07%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,13%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,32%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.Tentenna, che cede lo 0,67%.