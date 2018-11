Eni, Versalis in joint venture per chemicals innovativi in Medio Oriente

Eni

(Teleborsa) -, azienda chimica di(un’azienda del gruppo Mazrui Energy Services) e(una società di Mazrui International), hanno firmato un(VPM),La nuova società sper garantire la disponibilità di prodotti in tempi ridotti e con vantaggi competitivi in termini di logistica, affidabilità e assistenza al cliente, in un contesto di mercato altamente esigente e specialistico come quello mediorientale.