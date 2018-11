Trasporti, bus e bici mettono la freccia: italiani usano meno l'auto per spostarsi

(Teleborsa) -continua a occupare un posto speciale nel cuore degli italiani, ma il suo primato, seppur resistente e stabile. non sembra così. Italiani, infatti, sempre. E' la fotografia della mobilità (2017) scattata da(Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) nel 15esimo Rapporto sulla Mobilita' degli Italiani, in collaborazione con Asstra, Anav e Agens.Dallo studio risulta infatti che l'impennata della mobilità attiva (quella non motorizzata) ha drenato spostamenti soprattuttoincrinandone il tradizionaleInfatti la quota modale delle" scende nel(quasi 7 punti in meno), riallineandosi ai valori di inizio millennio. Si tratta in ogni caso ancora di un dato 'importante' riguardando oltre la metà dei connazionali. Intanto, complice la crisi ma anche una maggior consapevolezza,, così come la quota modale dellaha superato per la prima volta il