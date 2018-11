ENEA in prima linea con la fusione nucleare. Fornite bobine per reattore sperimentale Giappone

(Teleborsa) -, dimostrando il successo della ricerca italiana in questo ambito. E' stato infattidel sistema magnetico toroidale del, ovvero il ‘cuore’ dell’impianto, grazie allaaltamente tecnologiche,delle quali. Le bobine superconduttive rappresentano un’opera di ingegneria dalle caratteristiche uniche, a partire dalle dimensioni: 16 tonnellate di peso per 8,5 metri di lunghezza e 4,5 m di larghezza.L’annuncio è stato dato oggi nel corso di un evento presso la sede dell’ENEA a Roma, in cui è stato illustrato nel dettaglio ila questa nuova generazione di macchine per la fusione nucleare, cheIl reattore JT-60SA è stato realizzato nell’ambito dell’accordo di, che ha vistonella realizzazione dellaUn risultato reso possibile dalla sinergia tra ENEA e, di cui l’Agenzia è coordinatore, le aziende Walter Tosto, OCEM Energy Technology, Poseico e ASG Superconductors della famiglia Malacalza (nei cui stabilimenti di Genova sono state assemblate) e il Ministero dello Sviluppo Economico che ha finanziato l’intera fornitura attraverso la Ricerca di Sistema Elettrico Nazionale.E proprio grazie a questi componenti hi-tech italiani e a quelli realizzati in Francia dal, l’impianto euro-nipponico potrà riprodurre la stessa reazione che alimenta da miliardi di anni il Sole e le stelle; il nuovo, grazie alla superconduttività, sarà in grado infatti dicentigradi per produrre energia inesauribile e sostenibile a livello ambientale.Oltre alla fornitura delle bobine italiane e di 20 casse di contenimento (utilizzate per tutte le 20 bobine, anche per quelle prodotte in Francia), l’ENEA insieme ai partner italiani si è occupata per Broader Approach delladi grande interesse tecnologico e industriale del tokamak, come il; inoltre, ha partecipato alla progettazione e realizzazione della(International Fusion Materials Irradiation Facility), che grazie a un intenso flusso di neutroni ad alta energia (fino a 14MeV) permetterà di testare i nuovi materiali per i reattori a fusione.E proprio questasarà ileuro-nipponico per l’energia da fusione che, il reattore sperimentale in costruzione in Francia che entrerà in funzione nel 2025 grazie alla collaborazione tra Unione europea, Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, India e Corea del Sud.Attualmente l’Italia dà un contributo rilevante ai principali programmi di ricerca internazionale sulla fusione (ITER, DEMO e Broader Approach) ed è tra i partner principali delle agenzie europee (EUROfusion e Fusion for Energy). ENEA partecipa a queste iniziative avvalendosi delle competenze del Dipartimento Fusione e Tecnologie della Sicurezza Nucleare presso i Centri Ricerca di Frascati e Brasimone.Presso ilvicino Roma, sarà realizzato a breve il, uno tra i progetti più avanzati al mondo nel campo della ricerca sulla fusione nucleare, che prevede l’impiego di 1.500 persone altamente specializzate e un ritorno stimato di 2 miliardi di euro a fronte di un investimento di circa 500 milioni.