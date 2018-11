Parcheggi prenotabili online all’Aeroporto di Palermo

(Teleborsa) - All'aeroportoè stato attivato il sistema di prenotazione on line del parcheggio attraverso il sito della società di gestione. Il sistema di acquisto rende più conveniente e garantita la sosta nelle tre aree di parcheggi gestiti da Gesap. Oltre a godere dei vantaggi di tariffe scontate; è possibile modificare o cancellare l’ordine di acquisto in maniera gratuita fino a 24 ore prima rispetto all'ora indicata nella prenotazione. La sosta minima non può essere inferiore a 12 ore e quella massima acquistabile non può superare i 31 giorni consecutivi.L'acquisto può essere effettuato 24 ore prima della data e ora di ingresso, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le tre aree di parcheggio Gesap sono: P2 “Terminal”, con 770 posti auto, a 50 metri dallo scalo; il parcheggio P1 “Lunga Sosta”, con 242 posti auto, distante 500 metri dall'aerostazione e il parcheggio P3 “Low Cost”, con 220 posti auto (che saliranno prossimamente a 300), distante circa 600 metri dall'aerostazione.Le aree di sosta sono collegate con il terminal attraverso una navetta gratuita che accompagna i passeggeri presso la porta ingresso arrivi dell’aerostazione, all'interno dell'area ZTL.