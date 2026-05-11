Viaggi e crisi in Medio Oriente: cosa sapere su rimborsi e assicurazioni

(Teleborsa) - La crisi in Medio Oriente sta creando forti incertezze nel settore dei viaggi. Il Codacons ha pubblicato una guida sui diritti dei consumatori in caso di cancellazioni, aumenti dei costi e problemi legati alle vacanze.



Per chi organizza viaggi fai da te, la cancellazione di un volo dà diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo, oltre all’assistenza in aeroporto. Il risarcimento fino a 600 euro è previsto solo se la cancellazione non dipende da circostanze eccezionali. I supplementi carburante sono validi solo se accettati al momento della prenotazione.



Le assicurazioni di viaggio coprono alcune spese, ma spesso escludono cancellazioni dovute a guerre, terrorismo o semplice timore di viaggiare.



Per i pacchetti vacanza, gli operatori possono aumentare i prezzi fino all’8% per il caro carburante, purché previsto dal contratto e comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. In caso di cancellazioni, il viaggiatore ha diritto a soluzioni alternative o al rimborso integrale.







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