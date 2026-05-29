Sciopero trasporti a Roma: disagi per treni, metro e bus

(Teleborsa) - Giornata difficile per migliaia di pendolari a Roma a causa dello sciopero di 24 ore che coinvolge il trasporto pubblico locale e ferroviario. La mobilitazione, indetta dai sindacati Sgb, Usi-Cit e Si Cobas, interessa Atac, Cotral e Trenitalia, con pesanti ripercussioni sulla circolazione di bus, metro e treni.



Le maggiori criticità si sono registrate nelle prime ore della mattina nelle stazioni di Roma Termini e Tiburtina, dove numerosi treni regionali, Intercity e Alta Velocità hanno subito cancellazioni e ritardi. Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac, comprese le linee gestite da operatori privati e il servizio a chiamata ClicBus. Restano comunque attive le fasce di garanzia, con corse assicurate dall’inizio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.



Disagi anche durante le ore notturne: non sono garantite le linee bus notturne contraddistinte dalla lettera "N", così come alcune corse oltre la mezzanotte tra il 29 e il 30 maggio.



Nelle stazioni metro eventualmente aperte potrebbero inoltre non funzionare scale mobili, ascensori e montascale. Le biglietterie potrebbero restare chiuse, mentre i parcheggi di scambio resteranno disponibili.



Coinvolti nella protesta anche i lavoratori Cotral, con possibili problemi sulle linee regionali su gomma e sulle ferrovie Roma Nord e Metromare. Anche in questo caso saranno rispettate le fasce di garanzia previste.



Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero interessa treni regionali, Intercity e Alta Velocità. I servizi minimi essenziali saranno garantiti nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00 per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.







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