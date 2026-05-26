A Bergamo primo servizio aeroportuale rent a e-bike

(Teleborsa) - A Milan Bergamo Airport è nato “NextBG – The New Way to Explore Bergamo”, primo servizio di noleggio di biciclette elettriche premium attivato all’interno di un’aerostazione italiana, che offre a chi arriva a Bergamo la possibilità di scoprire il territorio attraverso una piacevole pedalata assistita, quindi adatta a tutti. Il progetto NextBG nasce dalla collaborazione tra DIF Spa e Sacbo, la società di gestione del Milan Bergamo Airport, con il supporto dei partner tecnici Würth e Bergamont, accomunati da una visione condivisa orientata all’innovazione e alla mobilità sostenibile.



Il nuovo servizio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte Giovanni Sanga, presidente Sacbo, Giorgio Corno, presidente di DIF, Giuseppe Paganelli, bike manager di NextBG, Enrico Maccarini, esperto di cicloturismo, fondatore e già Ceo di e-Stelvio, il primo e-bike rental nato ai piedi del passo dello Stelvio, e attuale direttore operativo di Hotel Funivia, bike hotel di riferimento nel mondo del cicloturismo a Bormio, insieme a Vittorio Stefana, responsabile clienti di territorio Würth, e a Simone Trussardi di Bergamont.



Il punto forte è la proposta cicloturistica. Oltre al semplice noleggio (oltre 25 le e-bike di ultima generazione a disposizione) si possono vivere alcune esperienze guidate. La sede del noleggio NextBG è direttamente in aeroporto, a km zero. L’Aeroporto di Milano Bergamo è il primo scalo europeo ad essere stato riconosciuto come bike friendly e da anni dispone di una Bike Room attrezzata con tutto il necessario per il montaggio e la manutenzione. Dal terminal è inoltre possibile accedere alla ciclovia che costeggia l’intero perimetro aeroportuale e che collega lo scalo alla città di Bergamo e alle principali direttrici nazionali e internazionali. Tra queste, la Ciclovia Bergamo-Brescia, inaugurata in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2023, la Ciclovia Musica nel Vento, la Ciclovia AIDA e la Ciclovia del Sole.



“Il nostro aeroporto ha sposato il concetto di multimodalità, concentrando il proprio piano di sviluppo su linee di programma che condensassero la sostenibilità in senso lato, l’accessibilità e un approccio quanto più versatile alla mobilità connessa ai servizi di trasporto aereo. Il riconoscimento Bike Friendly attribuito a SACBO e all’aeroporto di Milano Bergamo è stato un punto di partenza per implementare i servizi e le attività legati all’uso della bicicletta. Il perimetro ciclabile che circonda il sedime aeroportuale consente di accedere a una ramificazione sempre più estesa della rete ciclabile territoriale e interprovinciale. Ne conseguono opportunità di grande interesse turistico, una vocazione che SACBO sostiene da sempre e ora si concretizza con l’affidamento di un servizio noleggio e-bike che va oltre la fornitura del mezzo e propone escursioni di sicuro richiamo per chi ama esplorare e conoscere i territori nelle loro peculiarità più nascoste” - dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo.





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