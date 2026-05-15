Wizz Air e gruppo Lufthansa riprogrammano i voli per Tel Aviv

(Teleborsa) - Wizz Air e il gruppo Lufthansa torneranno a volare su Tel Aviv, rispettivamente dal 28 maggio e dal 1° giugno. A riattivare per prima i collegamenti sarà Wizz Air, che lo ha annunciato attraverso Ian Malin, chief commercial officer della compagnia aerea.



Sarà Austrian Airlines la prima compagnia del gruppo Lufthansa ad atterrare all’aeroporto Ben Gurion, seguita dalla capofila Lufthansa e da Swiss a partire dagli inizi di luglio.



Entro metà luglio lo farà Eurowings, mentre Brussels Airlines riprenderà i voli non prima dell’entrata in vigore dell’orario invernale.



(Foto: Gary Lopater su Unsplash )

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