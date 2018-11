Nuova area partenze all’Aeroporto d’Abruzzo

(Teleborsa) - All’Aeroporto d’Abruzzo è stata. Un’area che si aggiunge a quella degli arrivi, inaugurata lo scorso mese di settembre, eIn occasione dell’apertura dei nuovi spazi, il, ha dichiarato cherispetto al movimento registrato nel 2017. Al risultato positivo hanno concorso i voli per Bucarest, operato da, e quello per Catania di, che hanno colmato la cancellazione di alcune tratte.Nel 2019 nuovo impulso è atteso dai voli a supporto dei viaggi di Costa Crociere (ne sono previsti sei, di cui due intercontinentali) e dai collegamenti già noti con Cagliari, Palermo e Praga, mentre altri saranno annunciati più avanti.All’aeroporto d’Abruzzo, mentre è già fruibile la nuova sala Business Room, la realizzata dalla Walter Tosto. In occasione della inaugurazione della nuova area partenze, l’assemblea dei soci SAGA ha, in linea con le prospettive di crescita dell’infrastruttura.