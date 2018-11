Dl sicurezza, ok Camera alla fiducia. Salvini: "E' una rivoluzione"

(Teleborsa) - L'Aula della Camera conferma la fiducia al Governo sul decreto legge Sicurezza. I voti a favore sono stati 336 ed i contrari 249. Il voto finale sul provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato da Montecitorio, è atteso tra stasera e domani, 28 Novembre.L'Assemblea passa ora all'esame dei circa 140 ordini del giorno al testo, in gran parte presentati da Pd e Leu.perché tra oggi e domani diventa legge il decreto sicurezza che" - affermava ilprima dell'esito della votazione, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Polizia -. "La cosa importante è approvare un decreto che porta più sicurezza alle città di Italia, dà più potere ai sindaci, stronca il business dell'immigrazione clandestina, aumenta i poteri della lotta antimafia e antiracket". "Sono orgoglioso - ha aggiunto - che in 5 mesi Governo e Parlamento stanno per approvare una rivoluzione".