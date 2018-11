Pernigotti, al via processo di reindustrializzazione

(Teleborsa) - Lo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure non chiuderà. Almeno per ora. A seguito dell’incontro tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio e la proprietà turca della Pernigotti svoltosi ieri, 26 novembre, l'azienda ha accolto le richieste del Governo italiano diL'accordo prevede laInoltreal fine di garantire l’ammortizzatore sociale ai propri dipendenti e permettere la reindustrializzazione del sito produttivo e delle attività dell’azienda.Da Palazzo Chigi fanno sapere chel’Esecutivo lavorerà a unaResta invece in sospeso la questione della possibile vendita dell'impianto di Novi Ligure a Sperlari : secondo indiscrezioni quest'ultima sarebbe in trattative con Toksoz, holding dell'omonima faglia turca cui fa capo Pernigotti, per rilevarne l'impianto che Toksoz vorrebbe cessare