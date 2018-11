FS Sistemi Urbani, arrivate 50 adesioni per riqualificazione aree "Concorso Farini"

(Teleborsa) -promosso congiuntamente da, società interamente controllata dal Gruppo FS Italiane e deputata alla riqualificazione di aree dismesse, e dalla societàdi Manfredi Catella.Il “Concorso Farini” è unaper la redazione deldegli scali ferroviari diLa giuria presieduta dall'architetto parigino Dominique Perrault dovrà selezionare le. In questa fase sarà approntato il piano strategico per la riqualificazione degli scali, mentre ilsarà annunciato il prossimoIl "Concorso Farini" si inserisce nell’di cui sono parte(con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani) eper conto del fondo immobiliare MISTRAL, che nel luglio 2018 ha rilevato l’area Valtellina all’interno dello scalo Milano Farini per la riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi (Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, San Cristoforo), che insieme coprono una superficie di 1 milione e 250mila metri quadrati di cui circa 200mila rimarranno a funzione ferroviaria. Si tratta delche interesserà Milano nei prossimi 20 anni, uno dei più grandi progetti di ricucitura e valorizzazione del territorio in Italia e in Europa.