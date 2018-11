Manovra, in Aula da lunedì 3 dicembre: il governo pensa alla fiducia

(Teleborsa) -allasulla manovra che come da programma approderà in Aula alla Camera nella giornata dipomeriggio,con la discussione generale, sulla quale spunta. Da martedì inizierà l'esame del provvedimento con le votazioni. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il governo, si riferisce al termine della riunione, hache, comunque, potrà essere messa sulla manovra non prima della fine della discussione generale e non prima di martedì.- Confermato il calendario iniziale sulla manovra: approda in Aula lunedì prossimo, con esame e inizio votazioni da martedìdicembre e possibile prosecuzione dei lavori nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre, compresoTuttavia, viene riferito, durante la riunione il governo, con il ministro Riccardo Fraccaro, haQuindi, viene spiegato, la questione di fiducia potrebbe essere posta nella giornata di martedì e votata l'indomani.- Va avanti, intanto, il dialogo traper tentare di trovare la quadra scongiurando la procedura d'infrazione nei confronti del nostro paese: in programma questa sera, a margine dei lavori del G20 a Buenos Aires, un bilaterale tra il ministro dell'Economia,e il commissario agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici. Il colloquio, riferiscono fonti delsi terrà dopo la cena di lavoro con iOre febbrili, dunque, conche, parlando della manovra e, in particolare, delle richieste Ue di ridurre il deficit, tranquillizza:, ha spiegato il leader M5s,