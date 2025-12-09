USA, dati su occupazione e inflazione di dicembre saranno pubblicati come da programma

(Teleborsa) - Ilha confermato che pubblicheràrispettivamente, come originariamente previsto. Lo si legge in un calendario aggiornato, dopo che lo shutdown record del governo, durato 43 giorni, ha ritardato la pubblicazione di molti dati e costretto il BLS a cancellare la pubblicazione di alcuni indicatori, tra cui i rapporti sull'occupazione, l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione di ottobre.Guardando alle prossime settimane, il rapporto sull'occupazione disarà pubblicato il 16 dicembre, invece dell'originario 5 dicembre; l'indice dei prezzi al consumo di novembre sarà pubblicato il 18 dicembre, invece dell'originario 10 dicembre; l'indice dei prezzi alla produzione di novembre sarà pubblicato il 14 gennaio 2026, invece dell'originario 11 dicembre.