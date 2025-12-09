USA, dati su occupazione e inflazione di dicembre saranno pubblicati come da programma

(Teleborsa) - Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti
ha confermato che pubblicherà il rapporto sull'occupazione e l'indice dei prezzi al consumo di dicembre
rispettivamente il 9 e il 13 gennaio
, come originariamente previsto. Lo si legge in un calendario aggiornato, dopo che lo shutdown record del governo, durato 43 giorni, ha ritardato la pubblicazione di molti dati e costretto il BLS a cancellare la pubblicazione di alcuni indicatori, tra cui i rapporti sull'occupazione, l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione di ottobre.
Guardando alle prossime settimane, il rapporto sull'occupazione di novembre
sarà pubblicato il 16 dicembre, invece dell'originario 5 dicembre; l'indice dei prezzi al consumo di novembre sarà pubblicato il 18 dicembre, invece dell'originario 10 dicembre; l'indice dei prezzi alla produzione di novembre sarà pubblicato il 14 gennaio 2026, invece dell'originario 11 dicembre.