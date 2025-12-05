Milano
17:35
43.433
-0,20%
Nasdaq
17:44
25.654
+0,28%
Dow Jones
17:44
47.885
+0,07%
Londra
17:35
9.667
-0,45%
Francoforte
17:35
24.028
+0,61%
Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 18.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 dicembre 2025 - 16.15
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre pari a 53,3 punti
, in aumento rispetto al precedente 51 punti (la previsione era 52 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in novembre
USA, Università di Michigan: fiducia consumatori dicembre sale per la prima volta in cinque mesi
Usa, fiducia consumatori Università Michigan novembre scende a 50,3 punti
Usa, fiducia consumatori Università Michigan novembre rivista al rialzo a 51,0 punti
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 7 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 5 dicembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 21 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 dicembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 17 novembre 2025
Unione Europea, Fiducia consumatori in novembre
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto