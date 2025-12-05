Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 17:44
25.654 +0,28%
Dow Jones 17:44
47.885 +0,07%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre pari a 53,3 punti, in aumento rispetto al precedente 51 punti (la previsione era 52 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
