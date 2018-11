Neosperience punta a quotarsi all'AIM Italia

(Teleborsa) -, impresa software bresciana guidata daed attiva nel settore della, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, sarà laLa società infatti ha avviato oggi gliin vista dell'ammissione alla quotazione sul mercato dedicato alle PMI ad elevata crescita.Il suo principale servizio è la, che permette alle aziende di offrire ai loro clienti un’esperienza digitale personalizzata, partendo da un’analisi fondata sulla psicologia cognitiva, sociale e comportamentale, per coinvolgere e fidelizzare gli utenti e contribuire così alla crescita di valore dei brand."Neosperience è nata con un obiettivo ambizioso: rivoluzionare la tecnologia digitale, per renderla umana e empatica", ha spiegato l'AD e co-fondatore Dario Melpignano, aggiungendo "la nostra piattaforma Neosperience Cloud permette di ascoltare, comprendere e coinvolgere il cliente, come il migliore dei venditori, aumentando notevolmente le capacità di vendita delle aziende".Con lela società conta di crescere con la- principalmente in USA e in Europa -(acquisizioni e/o sviluppo di soluzioni innovative).