Neosperience presenta piano al 2028. EBITDA in crescita fino a 18,7 milioni di euro

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha, che delinea una traiettoria di forte crescita, con l'obiettivo di consolidare la posizione della società come partner strategico di riferimento per l'innovazione digitale in Europa e oltre.Ci sono: 1. Intelligenza Artificiale: Combinazione di sistemi esperti, machine learning e modelli linguistici avanzati per soluzioni AI all'avanguardia; 2. Empatia Digitale: Focus su esperienze personalizzate che creano connessioni autentiche tra brand e clienti; 3. Composable Enterprise: Approccio modulare per abilitare agilità e innovazione nei modelli di business.Ilè previsto in crescita da 21,2 milioni di euro nel 2023 a 53,4 milioni di euro nel 2028, con un CAGR del 20,4%. L'è atteso in aumento da 5,1 milioni di euro nel 2023 a 18,7 milioni di euro nel 2028, con marginalità in espansione dal 24% al 34,9%, grazie a una crescente incidenza del fatturato ricorrente (licenze ad alta marginalità) sui ricavi totali. Laè vista attiva a fine piano."Il nostro Piano Strategico 2024-2028 rappresenta una visione ambiziosa per il futuro di Neosperience e dei nostri clienti - ha dichiarato il- Puntiamo a ridefinire il modo in cui le aziende interagiscono con i loro clienti e ottimizzano i loro processi attraverso l'Intelligenza Artificiale e l'empatia digitale. La nostra suite Neosperience Cloud, con la sua architettura modulare e flessibile, è il motore che alimenta questa trasformazione"Il piano è stato redatto a, senza pertanto prevedere immissioni di capitale e acquisizioni significative.