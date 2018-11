Italia: cresce l'inflazione a novembre, sostenuta dai prezzi dei beni energetici

(Teleborsa) -, che tuttavia mostrano qualche segnale di rallentamento. La componente di fondo, pur accelerando lievemente, rimane debole e al di sotto dell’uno per cento, mentre i prezzi dei beni di largo consumo crescono meno di quelli del paniere nel suo complesso. Considerati quindi gli andamenti dei primi undici mesi dell’anno, a meno di fattori imprevisti che dovessero manifestarsi a dicembre, il 2018 si avvia a chiudere con un’inflazione pari o molto prossima a quella registrata lo scorso anno, spiega l'(da +1,6% registrato nel mese precedente).A spiegare la dinamica di novembre sono lievi accelerazioni registrate dai prezzi di diverse tipologie di prodotto (tra cui Beni alimentari lavorati da +1,0% di ottobre a +1,3%, Beni alimentari non lavorati da +0,8% a +1,1%, Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona da +1,0% a +1,2%, Servizi relativi ai trasporti da +1,8% a +2,0%) che prevalgono sul rallentamento dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +9,5% a +7,8%), la cui crescita rimane però molto ampia e insieme a quella dei regolamentati (stabili a +10,7%) contribuisce per quasi la metà dell’ampiezza al tasso di inflazione.Alla luce di questo quadro l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici si portano entrambe a +0,9%, rispettivamente da +0,7% e da +0,8%.Infine secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dell’1,7% su base annua (come nel mese precedente).L'Istituto di statistica nazionale ha pubblicato anche i dati sugli occupati e disoccupati di ottobre , che hanno evidenziato un