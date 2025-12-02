Milano 11:53
Eurozona, inflazione preliminare novembre sale a +2,2% su anno
(Teleborsa) - Torna a salire l'inflazione dell'Eurozona del mese di novembre 2025. Secondo la stima flash dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,2% su base tendenziale, superiore al +2,1% del consensus e a quanto rilevato nel mese precedente.

Su base mensile si registra un calo dello 0,3%, a fronte del +0,2% del mese precedente.

L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, si è confermata al 2,4% su base annua, in linea con le stime degli analisti. La variazione mensile è pari a -0,5% in aumento dal +0,3% del mese prima.

(Foto: © iloveotto/123RF)
