Eurozona, inflazione preliminare novembre sale a +2,2% su anno

(Teleborsa) - Torna a salire l'inflazione dell'Eurozona
del mese di novembre 2025
. Secondo la stima flash
dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,2% su base tendenziale, superiore al +2,1% del consensus e a quanto rilevato nel mese precedente.
Su base mensile
si registra un calo dello 0,3%, a fronte del +0,2% del mese precedente.
L'inflazione core
, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, si è confermata al 2,4% su base annua, in linea con le stime degli analisti. La variazione mensile è pari a -0,5% in aumento dal +0,3% del mese prima.(Foto: © iloveotto/123RF)