Germania, inflazione novembre sale più delle attese al +2,6% su anno

(Teleborsa) - L'inflazione tedesca
torna a salire a novembre 2025. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis
, i prezzi al consumo
sono calati dello 0,2% su mese, in linea con le stime del consensus, dopo il +0,3% del mese precedente.
Su base annuale, la variazione dei prezzi
è indicata al +2,3%, stabile rispetto al mese precedente, ma inferiore alle indicazioni del consensus che prevedeva una lieve risalita al +2,4%.
L'inflazione armonizzata
ha registrato su mese una variazione pari a -0,5%, rispetto al +0,3% precedente e al -0,6% atteso.
Su anno però si registra un incremento del 2,6%
(il livello più alto degli ultimi nove mesi), dopo il +2,3% del mese precedente e sopra al +2,4% del consensus.