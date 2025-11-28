Milano 15:29
Germania, inflazione novembre sale più delle attese al +2,6% su anno

Economia, Macroeconomia
Germania, inflazione novembre sale più delle attese al +2,6% su anno
(Teleborsa) - L'inflazione tedesca torna a salire a novembre 2025. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sono calati dello 0,2% su mese, in linea con le stime del consensus, dopo il +0,3% del mese precedente.

Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,3%, stabile rispetto al mese precedente, ma inferiore alle indicazioni del consensus che prevedeva una lieve risalita al +2,4%.

L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a -0,5%, rispetto al +0,3% precedente e al -0,6% atteso.

Su anno però si registra un incremento del 2,6% (il livello più alto degli ultimi nove mesi), dopo il +2,3% del mese precedente e sopra al +2,4% del consensus.
